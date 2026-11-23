Alles begann am späten Freitagabend vergangene Woche: Die österreichische Polizei meldete über den Notruf ein Auto, das sich einer Fahrzeugkontrolle entzogen hatte und in Richtung Grenze bei Winnebach weiterfuhr. <BR \/><BR \/>Eine Streife des Polizeikommissariats Innichen fing den Wagen kurz darauf ab. Doch der Fahrer hielt trotz Blaulicht und Sirenen nicht an und lieferte sich stattdessen eine Verfolgungsjagd mit den Einsatzkräften. Diese endete jedoch nur wenig später in einer Sackgasse.<BR \/><BR \/>Die drei Insassen stiegen aus dem Fahrzeug aus und flohen in den angrenzenden Wald. Nach kurzer Zeit konnte einer von ihnen gefasst und nach einer kurzen Rangelei überwältigt werden. Ein Polizist wurde dabei verletzt. <BR \/><BR \/>Bei dem Mann handelt es sich um einen 26-jährigen chilenischen Staatsbürger, der bereits polizeilich bekannt war. Gegen ihn lag eine Ausweisungsverfügung aus Italien vor. Er wurde verhaftet und ins Gefängnis Bozen gebracht. <BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens fanden die Einsatzkräfte Einbruchswerkzeug sowie mehrere Gegenstände, darunter zahlreiche Uhren und Sammlermünzen. Sie stammen vermutlich aus Diebstählen. Gemeinsam mit der österreichischen Polizei sollen nun die rechtmäßigen Eigentümer ermittelt werden.