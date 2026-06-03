Der 51-Jährige hatte am Dienstagabend im Stadtteil Höchsten auf einen Polizisten geschossen und war danach in seine Wohnung geflüchtet. Dort verschanzte er sich mit seinen drei Kindern. Der Beamte wurde nach Polizeiangaben nur leicht verletzt – eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert. Angesichts der heiklen Lage rückte neben Spezialeinsatzkräften auch eine Verhandlungsgruppe der Polizei an, die Kontakt zu dem Täter aufnehmen konnte. Am Morgen folgte schließlich die Entwarnung.<BR \/><BR \/>Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren auch Stunden nach Beginn des Einsatzes weiterhin unklar.