Polizist bei Verkehrsunfall in Österreich tödlich verletzt

Ein 57-jähriger Polizist ist am Samstagabend in der Steiermark von einem Pkw angefahren und tödlich verletzt worden. Die Polizei war zuvor zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit einem Reh beordert worden. Ein Jäger hatte das verletzte Reh am gegenüberliegenden Fahrbahnrand in einem Straßengraben gefunden. Als der Polizist hinging, kam ein Pkw angefahren und erfasste die beiden Personen, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte.