Der betroffene Polizist erstattete erst Wochen nach dem Vorfall Anzeige gegen den 42-jährigen Beamten, der ihn im Dienst mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Die genauen Hintergründe dieser mutmaßlichen Drohung seien noch Gegenstand laufender Ermittlungen, gaben die Behörden bekannt. <BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Graz hatte jedenfalls die Festnahme des 42-Jährigen angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot verhängt. Zudem hat die Landespolizeidirektion den 42-Jährigen umgehend vom Dienst suspendiert. Vom Vorfall betroffene Bedienstete würden psychologisch betreut, wurde mitgeteilt.