Polizist in Mailand brutal angegriffen und verletzt – Südtiroler unter den Tätern

Die Szenen, die sich in der Nacht auf Samstag nahe der Zone Navigli in Mailand abgespielt haben, könnten aus einem Film stammen. Ein Polizist in Zivil, der gerade dabei war, beschädigte Autos zu fotografieren, wurde von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen.Nachdem der 61-Jährige einen Warnschuss in die Luft abgegeben hatte, versuchten die Täter, ihm seine Waffe zu entreißen. Ein weiterer Schuss löste sich, traf aber Gott sei Dank niemanden. Die Jugendlichen schlugen auf den Polizisten ein und verletzten ihn dabei, sodass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.Ein weiterer Beamter, welcher die Szenen beobachtete, alarmierte sofort die Zentrale, woraufhin 2 Streifen zum Tatort geschickt wurden. Die Angreifer schleuderten die Waffe des Polizisten unter ein geparktes Auto und ergriffen die Flucht. Ein Video des Übergriffs wurde kurz darauf von den Tätern selbst ins Netz gestellt.Berichten zufolge konnten einige Mitglieder der gewalttätigen Gruppe mittlerweile identifiziert werden. Mindestens ein Täter soll aus Südtirol stammen. Darauf lassen auch genannte Videoaufnahmen schließen, auf welchen Sätze in deutscher Sprache zu hören sind.

ansa/stol