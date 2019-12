Polizist in München mit Messer schwer verletzt

Bei einer Polizeikontrolle in München hat ein Unbeteiligter am Montag einen Beamten hinterrücks mit einem Messer an. Der Tatverdächtige ist nach Angaben des bayerischen Innenministers Herrmann polizeibekannt. Der Polizist wurde schwer verletzt, die Messerklinge brach in seinem Körper ab.