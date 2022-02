Polizisten angegriffen und Polizeiwache beschädigt: 27-Jährige festgenommen

Die Polizei wurde am Freitagabend in die Sassaristraße in Bozen gerufen, nachdem eine Meldung über 2 verdächtige Personen eingegangen war. 2 Männer hatten sich ohne Berechtigung Zutritt zu einem Wohnblock verschaffen.Beim Eintreffen der Beamten waren die 2 jungen Männer gerade dabei das Gebäude zu verlassen. Sie versuchten sich der Kontrolle zu entziehen, widersetzten sich den Ordnungshütern und traten und schlugen 2 Polizisten um zu entkommen.Die 2 italienischen Staatsbürger im Alter von 27 Jahren wurden zur vollständigen Identifizierung auf die Polizeiwache gebracht, wobei sie ihr aggressives Verhalten fortführten und die Innenräume der Wache beschädigten.Die Männer, die bereits bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden waren, wurden festgenommen: Einer der beiden Männer wurde auch wegen Flucht und dem Besitz eines Teppichmessers angeklagt und in das Gefängnis von Bozen überstellt. Sein Komplize wurde unter Hausarrest nach Meran gebracht.

