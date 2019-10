Polizistenmord in Triest: Polizei veröffentlicht Video

Seit Freitag legten unzählige Bewohner Triests Blumen vor dem Eingang des Polizeipräsidiums nieder. Auch in Velletri bei Rom, Heimatort einer der beiden erschossenen Polizisten, fand ein Fackelzug zu Ehren der getöteten Beamten statt.





17 Schüsse feuerte der Täter, ein 29-Jähriger aus der Dominikanischen Republik, auf die Polizisten, denen er zwei Pistolen entrissen hatte. „Er hätte zehn Polizisten erschießen können“, berichtete ein Ermittler.Am Montagabend veröffentlichte die Polizei Ausschnitte der Aufnahmen der Videoüberwachung.Der Täter, der an psychischen Probleme leidet, lebte seit einigen Monaten mit einem älteren Bruder und der Mutter in Triest, wo er in einem Lagerhaus arbeitete. Zuvor hatte die Familie in Deutschland gelebt, berichteten italienische Medien.Der Mann soll eine Frau in Triest überfallen und ihr einen Scooter gestohlen haben. Sein Bruder habe ihn überzeugt, sich beim Polizeipräsidium zu stellen. Als er in Begleitung des Bruders dort ankam, bat der 29-Jährige, zur Toilette gehen zu dürfen.Am Mittwoch soll die Autopsie an den beiden Leichnamen durchgeführt werden.

