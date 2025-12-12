<BR \/>Gabriel Zuchtriegel versteht es, Archäologie und ihre vielfältigen Vernetzungen sowie das, was uns die Archäologie für heute, für unsere Zeit sagen kann, in sehr, sehr spannender Form zu veranschaulichen. <BR \/><BR \/>Auch in seinem letzten Buch informiert er über Kurioses aus seiner Arbeit als Generaldirektor Pompejis, er lässt sehr Persönliches mit einfließen, er informiert über die Arbeit der Archäologen, über das Warum der zeitweisen Geheimhaltung bestimmter Ausgrabungshöhepunkte, über die gemeinsame Arbeit zahlreicher Berufsfelder bei der Wiederentdeckung der antiken Stadt, er geht provozierenden Fragen nach ( z. B. der Frage, was Metzger mit Religion zu tun haben). <BR \/><BR \/>Kurz, Gabriel Zuchtriegel schafft es, den Alltag Pompejis durch seine besondere Art der Darstellung zum Leben zu erwecken – weil die Erkenntnisse zu Pompeji nicht unbedingt nur in die “Vergangenheit“ führen.<BR \/><BR \/><b>Termin:<\/b><BR \/><i>Montag, 22. Dezember, 17 Uhr: <BR \/>Gymnasium “Walther von der Vogelweide“ Bozen, A. Diaz Str. 34<\/i>