Auf Videobildschirmen rund um den Madison Square Garden erschien etwa zeitgleich die Aufschrift: „Just&t Married“ - auf Deutsch „gerade geheiratet“ als Wortspiel mit den Anfangsbuchstaben der Vornamen der beiden 36-Jährigen. Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen und Gerüchte rund um eine möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier des Paares gegeben.<BR \/><BR \/>Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt, hieß es in US-Medien.<BR \/><BR \/>Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Footballspieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal die Super Bowl. Im August hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide ist es die erste Ehe.