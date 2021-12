Bozen: Porsche kracht in Fahrradständer

Ein beeindruckendes Bild bot sich den Einsatzkräften und Passanten am Montagnachmittag in der Schlachthofstraße: Ein gelber Porsche war in die Fahrradständer vor dem Landhaus 12 gekracht. Beim Verkehrsunfall wurde die Lenkerin leicht verletzt.