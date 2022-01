Positiv getestet und in Quarantäne? Wie Sie sich vorzeitig freitesten können

Über 3500 Neuinfektionen wurden allein am vergangenen Wochenende in Südtirol festgestellt. Diese hohe Zahl, die laut Experten noch steigen wird, macht es für den Sanitätsbetrieb unmöglich, alle positiv getesteten Personen persönlich zu kontaktieren. Deshalb tritt ab dem heutigen Montag eine neue Prozedur für die Isolation der positiv getesteten Personen in Kraft.