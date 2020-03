Postdienste bleiben aufrecht

„Die Postbeschäftigten leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung von wichtigen Diensten und geben dabei ihr Bestes, sind aber gleichzeitig um ihre Entlohnung im Falle einer Arbeitsaussetzung und vor allem um ihre Gesundheit besorgt“, so die Aussendung des SGBCISL.Die Postgewerkschaft wird in diesem Zusammenhang weiterhin von der Postverwaltung alle erforderlichen Maßnahmen zur Sicherheit der Beschäftigten einfordern und deren Umsetzung überwachen.Zum Schutz der Gesundheit der Postbeschäftigten, deren Familien und der Kunden selbst werden letztere nachdrücklich ersucht, nur in dringenden und wichtigen Fällen ein Postamt aufzusuchen, und in jedem Fall die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

pm/stol