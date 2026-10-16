Die letzte Erhebung dieser Art von der VZS wurde 2024 durchgeführt. Die mittlere Zustellzeit betrug damals 4,66 Tage, in Zunahme im Vergleich zur Erhebung vorher. Die diesjährige Umfrage zeigte eine erneute Verschlechterung mit längeren Postlaufzeiten – den längsten in 12 Jahren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373508_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Briefe vom Unterland und vom Bezirk Salten-Schlern nach Bozen wiesen dmenach mit über 11 Tagen besonders lange Laufzeiten auf. Am schnellsten waren laut VZS dagegen die Sendungen von Bozen in das Burggrafenamt, nach Bozen und ins Pustertal mit einer durchschnittlichen Zustelldauer von 2,36 bzw. 2,67 Tagen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76767596_listbox" \/><BR \/><BR \/><BR \/>„In unserer Stichprobe haben lediglich 105 von 212 Sendungen das 1. Qualitätsziel erreicht; das sind 49,53 Prozent, ein Wert doch deutlich unter den 90 Prozent, welche die Post festgelegt hat“, heißt es von der Verbraucherzentrale.<BR \/><BR \/>„Auch was das zweite Qualitätsziel betrifft, welches ohnehin schon eher ein ,Alibi' als ein echter Qualitätsfaktor ist, lagen die Werte der Stichprobe viel darunter: statt der vorgesehenen 98 Prozent erreichten gerade mal 51,52 Prozent die Marke“, urteilt die VZS.<BR \/><BR \/>Auch die gesamtstaatlichen Portokosten seien im vergangenen Jahr um 5 Cent gestiegen, von 1,25 Euro in 2024 auf 1,30 Euro in 2026. Gegenüber einer Preissteigerung von 4 Prozent habe die Erreichung der Qualitätsziele um 29 Prozent abgenommen.<BR \/><BR \/>Auch was die internationale Post betrifft, seien die Zustellzeiten eher lang. <BR \/><BR \/>„Bemerkenswert dabei: Die Zustellzeit von Europa nach Italien ist schneller als jene von Südtirol nach Bozen (10,41)“, heißt es von der VZS.