Die Akten der Staatsanwaltschaft Itzehoe in Schleswig-Holstein seien eingetroffen, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde. Ob das Verfahren übernommen und die Ermittlungen von Potsdam aus fortgesetzt werden, solle zeitnah entschieden werden. Fernandes und Ulmen hatten vor ihrem Umzug 2023 nach Mallorca in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam gewohnt. <BR \/><BR \/>Fernandes richtet Vorwürfe gegen Ulmen, über die zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. Sie wirft ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwere-vorwuerfe-von-collien-fernandes-gegen-ex-mann-ulmen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a> Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt Christian Schertz kündigte an, gegen die „initiale Berichterstattung“ des „Spiegel“ gerichtliche Schritte einzuleiten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1301481_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow von der Staatsanwaltschaft Itzehoe hatte am Freitag zur Abgabe des Falls nach Potsdam gesagt, durch die Prüfung „bezüglich der vorgeworfenen Handlungen“ hätten sich Hinweise auf mögliche Tatorte im dortigen Bezirk ergeben. Fernandes löste auch eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten aus.