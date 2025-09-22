Vor den Augen der Geschäftsinhaberin stürmte die Österreicherin offenbar aus dem Geschäft. Die Inhaberin reagierte sofort und verständigte die Carabinieri.<BR \/><BR \/> Eine Streife der Station Schluderns holte die Beschreibung der Touristin ein und die Beamten machten sich umgehend auf die Suche nach ihr – und wurden schnell fündig, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<h3>\r\nDie Frau wurde angezeigt<\/h3>Die Carabinieri stellten die gestohlene Kleidung sicher und übergaben sie der rechtmäßigen Besitzerin. Die Österreicherin hingegen wurde angezeigt.