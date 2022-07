Waldbrand in Prad: Löscharbeiten auch nach 2 Tagen noch im Gange

Auch 48 Stunden nach dem Ausbruchs eines Waldbrandes in Prad am Stilfser Joch flammt das Feuer immer wieder auf. Mehrere Feuerwehren sind auch am Samstag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. In der Nacht auf Sonntag wird eine Brandwache eingerichtet.