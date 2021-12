Prad: Mit 39 Schülern besetzter Bus über die Straße geraten – Großeinsatz

Zu dem Unfall kam es um 7.20 Uhr in der Nähe der Mittelschule in Prad. Der Bus war laut ersten Informationen mit 39 Schülern besetzt und geriet – vermutlich aufgrund schlechter Straßenverhältnisse – über die Straße.Sofort wurde die Rettungskette und der Organisatorische Leiter im Rettungsdienst aktiviert. Die Aufgabe des ORG (Organisatorischer Leiter Rettungsdienst) ist die Bewältigung von größeren Einsätzen mit bestmöglicher Versorgung aller Betroffenen. Zum Einsatzort eilten neben mehreren Einsatzfahrzeugen des Weißen Kreuz und dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 auch die Freiwilligen Feuerwehren von Prad, Lichtenberg, Schluderns, Stilfs, Sulden und Mals.Die Schüler mussten über die Dachluken des Busses aus dem Fahrzeug gerettet werden, laut ersten Informationen sollen 2 der insgesamt 39 Schüler an Bord verletzt worden sein. Über den Grad der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Die anderen Schüler wurden in die Feuerwehrhalle gebracht, wo man sich jetzt um sie kümmert und die Abholung durch die Eltern organisiert.

