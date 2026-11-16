Auch im vergangenen Wintersemester hat das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen den Wettbewerb „Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft“ ausgeschrieben, bei dem interessierte Studierende die Forschungskonzepte ihrer Abschlussarbeiten einreichen können. Bei der Prämierung hatten die Gewinner der 15. Wettbewerbsausgabe die Möglichkeit, die Ergebnisse ihrer Abschlussarbeiten vorzustellen. Neben einer Urkunde erhielten sie auch ein Preisgeld von je 1.500 Euro, heißt es in einer Aussendung der Handelkammer Bozen.<BR \/><BR \/>Sarah Pitscheider aus Mals untersuchte in ihrer Masterarbeit „Faktoren der Gästezufriedenheit und –loyalität in kleinen alpinen Skigebieten: Eine quantitative Untersuchung an einem Fallbeispiel in Südtirol“ am Beispiel des Skigebiets Watles, welche Faktoren die Zufriedenheit und Loyalität der Gäste in kleinen Skigebieten beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem die Übersichtlichkeit des Skigebiets, die persönliche Atmosphäre und die Qualität der Pisten entscheidend für die Zufriedenheit der Gäste sind, ergänzt durch die emotionale Verbundenheit mit dem Skigebiet. Zufriedene Gäste besuchen das Skigebiet mit höherer Wahrscheinlichkeit erneut und empfehlen es auch eher weiter.<BR \/><BR \/>Camillo Cervigni aus Bozen analysierte in seiner Bachelorarbeit mit dem Titel „Renewable energy diffusion in Trentino-South Tyrol: An econometric analysis of local drivers“, was den Ausbau erneuerbarer Energien in Südtirols Gemeinden vorantreibt. Zu diesem Zweck wertete er die Daten aller Südtiroler Gemeinden für den Zeitraum von 2000 bis 2021 aus und untersuchte anhand von zwei Analysemodellen, welche Faktoren die Energiewende auf lokaler Ebene begünstigen. Die Ergebnisse zeigen, dass finanzielle Anreize die Verbreitung erneuerbarer Energien deutlich beschleunigen und dass erfolgreiche Beispiele in Nachbargemeinden andere Gemeinden dazu motivieren, ähnliche Schritte zu setzen.<BR \/><BR \/>Die Masterarbeit von Lea Held aus Bayern trägt den Titel „Wanderungsbewegungen in der Südtiroler Ladinia: Wechselwirkung zwischen Migration, Bevölkerungsstruktur und Regionalwirtschaft“. Ein zentrales Ergebnis der Masterarbeit ist, dass Migration zwar eine wichtige Rolle für die regionale Entwicklung der untersuchten Gemeinden im Grödnertal und Gadertal spielt, der in den vergangenen Jahren stark gewachsene Tourismus jedoch einen noch stärkeren strukturellen Einfluss ausübt. Dieser prägt nicht nur den Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie die Preisentwicklung, sondern wirkt sich auch auf kulturelle und sprachliche Prozesse aus.<BR \/><BR \/>„Die Abschlussarbeiten greifen wichtige Themen für Südtirols Zukunft auf: die Entwicklung von kleinen Skigebieten, den Ausbau erneuerbarer Energien und die Zusammenhänge zwischen Migration, Tourismus und Regionalwirtschaft. Damit liefern sie wertvolle Erkenntnisse und neue Impulse für die wirtschaftspolitische Diskussion“, freute sich WIFO-Direktor Georg Lun.<BR \/><BR \/>Wettbewerb „Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft“: <BR \/>Die Anmeldefrist für die nächste Ausgabe des Wettbewerbs läuft vom 1. Dezember 2026 bis 31. Januar 2027. Die drei besten Exposés werden wieder mit einem Preisgeld von je 1.500 Euro belohnt.