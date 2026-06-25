<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/regierung-ruft-nach-erdbeben-in-venezuela-notstand-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Rodríguez sprach von einer Tragödie und einem Erdbeben „noch nie dagewesenen Ausmaßes“ in dem südamerikanischen Land.<\/a> La Guaira sei zu einem Katastrophengebiet geworden. Die bislang 32 gemeldeten Toten beinhalteten nicht die Opfer in dem Bundesstaat. Die Region hatte 1999 nach heftigen Regenfällen eine Flutkatastrophe erlebt, die laut damaligen amtlichen Zahlen Tausende Menschen das Leben kostete.<BR \/><BR \/>Der internationale Flughafen Simón Bolívar wurde nach Angaben der Regierung angesichts der Schäden nach den Beben geschlossen. Er liegt an der Küste, etwa 30 Kilometer von der in rund 900 Metern Höhe gelegenen Hauptstadt Caracas entfernt. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der beiden Erdbeben mit 7,2 und 7,5 an. Eine Modellrechnung der Behörde legte nahe, dass eine sehr hohe Opferzahl zu befürchten ist.