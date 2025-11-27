Am 20. November 2025 tauschten sich Vertreterinnen und Vertreter der KVW-Arbeitsgruppe Senioren mit dem Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit Hubert Messner über Wege der Gesundheitsprävention im Alter aus. Ganz im Sinne seines politischen Credos, Prävention als zentrales Element der Gesundheitspolitik zu stärken, zeigte sich der Landesrat beeindruckt von den KVW-Initiativen Tanzen ab der Lebensmitte und Bewegung bis ins Alter .<BR \/><BR \/>Mit 132 Tanzgruppen in 100 Südtiroler Ortschaften und 55 zertifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern leisten diese Programme einen wichtigen Beitrag zur körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit älterer Menschen. Landesrat Messner wies darauf hin, dass speziell für Senioren eine der wirksamsten Formen der Prävention das Tanzen ist. Der Landtag hat kürzlich auch aufgrund dessen sich dafür ausgesprochen, solche Initiativen mit einer stärkeren Förderung zur besseren Sichtbarkeit und stärkeren Vernetzung zu unterstützen.<BR \/><BR \/> Prävention ist mehr als Medizin sie fördert Bewegung und Begegnung, stärkt die Eigenverantwortung und wirkt Einsamkeit entgegen , betonte der Landesrat. KVW-Seniorenvorsitzender Dr. Christian Wenter ergänzte, dass es dem KVW immer um niederschwellige, begleitende und ergänzende Angebote gehe und das möglichst flächendeckend, was durch die kapillare Struktur des KVW in ganz Südtirol gut umgesetzt werden könne. Im Grunde kommt vor der oft vermeid- oder hinausschiebbaren Krankheit die Prävention und Gesundheit das ist die Schrittfolge für ein würdevolles Leben bis ins hohe Alter , so Landesrat Hubert Messner und KVW-Seniorenvorsitzender Christian Wenter unisono.