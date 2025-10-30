Mit einfachen, aber wirkungsvollen Maßnahmen macht der Lebensmittelriese Despar in Zusammenarbeit mit der Quästur den gesamten November über auf das Thema Gewalt aufmerksam. Im Rahmen der gestrigen Pressekonferenz in Bozen wurde die Präventionskampagne „Gewalt ist nicht Liebe. Jede Stimme hilft“ vorgestellt. Sie soll sensibilisieren und auf die verschiedenen Formen von Gewalt aufmerksam machen – denn diese hat viele Gesichter: Sie kann körperlicher, psychischer oder auch sexueller Natur sein. <h3>\r\nGewalt als Plage unserer Zeit<\/h3>Vielen Betroffenen ist gar nicht bewusst, dass sie Gewalt erfahren. Umso wichtiger ist es, Hilfsangebote sichtbar zu machen und zu zeigen, wie Unterstützung aussehen kann. Auf allen Kassabons in Südtiroler Despar-, Eurospar- und Interspar-Märkten wird deshalb ein Hinweis abgedruckt, an wen sich Betroffene wenden können. Zudem liegen in den Filialen zweisprachige Flyer auf, die nonverbale Handzeichen gegen häusliche Gewalt erklären und wichtige Notrufnummern sowie Warnhinweise enthalten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231974_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/questure.poliziadistato.it\/it\/VerbanoCusioOssola\/articolo\/329167ab2b7527e77894039992" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch auf die App „YouPol“ wird hingewiesen, über die anonyme Meldungen als Opfer oder Zeuge häuslicher Gewalt möglich sind.<\/a><BR \/><BR \/>Die Zusammenarbeit zwischen Despar und der Staatspolizei ist dabei nicht neu – das Unternehmen arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit der Quästur und anderen Organisationen zusammen. Laut Regionaldirektor Robert Hillebrand zählt Gewalt zu den großen Plagen unserer Zeit – umso wichtiger sei daher eine konsequente Präventionsarbeit.<BR \/><BR \/>Die Leiterin der kriminalpolizeilichen Abteilung der Quästur Bozen, Maria Lomartire, betonte ebenfalls die Bedeutung einer breit angelegten Aufklärungskampagne, da gerade junge Menschen oft nicht erkennen, dass sie von Gewalt betroffen sind.<h3>\r\n3 Fragen an Robert Hillebrand<\/h3><b>Wie kommt es zur Kooperation zwischen Despar und der Quästur?<BR \/><\/b>Robert Hillebrand: Wir sehen uns als Unternehmen, das hier in Südtirol verwurzelt ist – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Gewalt ist, meiner Meinung nach, eine der großen Plagen dieses Jahrhunderts. Deshalb möchten auch wir unseren Beitrag leisten, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72087487_quote" \/><BR \/><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz><b>Warum findet die KamRepagne genau im November statt? <BR \/><\/b>Hillebrand: Weil im November der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist. Die Kampagne dreht sich zwar allgemein um das Thema Gewalt, aber natürlich auch speziell gegenüber Frauen und Kinder.<BR \/><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz><b>Was ist das Ziel der Kampagne? <BR \/><\/b>Hillebrand: Uns geht es grundsätzlich darum, Gewalt als Mittel zur Problemlösung abzulehnen und Bewusstsein zu schaffen. Unsere Aufgabe ist nicht die direkte Bekämpfung, sondern die Sensibilisierung. Wir möchten die Menschen ermutigen, hinzuschauen und zu erkennen, wenn Gewalt passiert.