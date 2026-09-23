Der Alarm wurde gegen 13.50 Uhr ausgelöst,berichtet die Tageszeitung „Alto Adige“. Die Einsatzzentrale erhielt mehrere Anrufe von Wanderern, die sich unterhalb des Seekofels befanden und beobachtet hatten, wie eine Person abstürzte. Auch die Betreiberin der Biella-Hütte bestätigte die Meldung. Da zunächst unklar war, wo genau sich der Unfall ereignet hatte, wurde der Notarzthubschrauber aus Pieve di Cadore alarmiert. Zudem wurden die Bergrettung von Cortina und die Finanzpolizei aktiviert.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Anruf ermöglichte es schließlich, das Suchgebiet auf den Bereich bei der Ofenscharte einzugrenzen. Der Wanderer war auf der Seite des Pragser Wildsees, und damit auf dem Gemeindegebiet von Prags, rund 50 Meter in eine Mulde abgestürzt. Der Mann wurde auf einem Geröllfeld gefunden. <BR \/><BR \/>Als die Einsatzkräfte den Wanderer erreichten, konnten die Sanitäter nur noch seinen Tod feststellen. Nach der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft wurde der Leichnam geborgen und nach Toblach gebracht. Dort wurde er der Finanzpolizei übergeben.