Pragser Wildsee: 4 Personen im Eis eingebrochen

Schon wieder Personen in Not im Pragser Wildsee: 3 Erwachsene und ein Kind sind am Montag gegen 11.40 Uhr im Eis eingebrochen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist ausgerückt, um sie zu retten.