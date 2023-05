Pragsertal: Bei Holzarbeiten von Baum getroffen – schwer verletzt

Der Verletzte wurde mittels Winde geborgen. - Foto: © Pelikan 2

Gegen 15.50 Uhr wurde der Notarzthubschrauber Pelikan 2 alarmiert: In St. Veit im Pragsertal war es zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei wurde ein Südtiroler (Jahrgang 1958) schwer verletzt, als er bei Holzarbeiten von einem Baumstamm am ganzen Körper getroffen wurde.Der Verletzte wurde noch vor Ort versorgt, bevor er vom Notarzthubschrauber mittels Winde geborgen und in das Krankenhaus von Bruneck geflogen wurde. Dort werden seine schweren Verletzungen an Schulter und Oberschenkel behandelt.Auch die Bergrettung Hochpustertal stand im Einsatz.