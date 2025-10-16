<BR \/><BR \/><BR \/> Mehr als die Hälfte der Südtiroler Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren haben im Sommer praktische Arbeitserfahrungen in Südtirols Unternehmen gesammelt.<BR \/><BR \/>Der größte Anteil der Praktika entfällt auf das Hotel- und Gastgewerbe, das mit rund 2.800 Praktikantinnen und Praktikanten und umgerechnet 40 Prozent erneut der wichtigste Erfahrungsbereich bleibt. „Dass der Tourismus- und Gastgewerbesektor jungen Menschen so viele Einstiegsmöglichkeiten bietet, zeigt seine zentrale Rolle als Lern- und Erfahrungsraum“, bewertet HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer die aktuellen Zahlen und fügt hinzu: „Für viele Jugendliche ist der erste Kontakt mit der Arbeitswelt prägend – umso wichtiger ist es, dass Betriebe sie gut begleiten und motivieren.“<BR \/><BR \/><h3>\r\n„JOIN“ – Mitgliedsbetriebe noch stärker begleiten <\/h3>\r\nDiesbezüglich wird der Hoteliers- und Gastwirteverband seine Mitgliedsbetriebe in Zukunft noch stärker begleiten. Dazu wurde die Arbeitgebermarke für Südtirols Hospitality unter dem Motto „JOIN“ ins Leben gerufen und erstmals bei der Messe Hotel vorgestellt.<BR \/><BR \/><BR \/>Der HGV unterstreicht, dass Praxisnähe und frühe Arbeitserfahrung ein entscheidender Beitrag zur Berufsorientierung und Fachkräftesicherung sind. Deshalb setzt sich der HGV gemeinsam mit der HGJ bereits seit Jahrzehnten durch die Berufsinformationskampagne dafür ein, dass Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen interessante Einblicke in den Sektor und in die Betriebe bekommen und somit früh das Interesse für ein Praktikum geweckt wird.<BR \/><BR \/>„Sommerpraktika schaffen einen realistischen Einblick in die Arbeitswelt und fördern Verständnis, Verantwortung und Begeisterung für die Berufe in der Hotellerie und der Gastronomie“, so Rainer abschließend.