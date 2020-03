Pre-Triage-Zelte vor Spitälern von Bozen und Brixen

Am Freitag um 18 Uhr hat der Sanitätsbetrieb damit begonnen, vor dem Krankenhaus in Bozen Pre-Triage-Zelte aufzustellen. Am Samstag früh erfolgt der Aufbau dieser Zelte vor dem Krankenhaus Brixen.