Der Mann war ersten Informationen zufolge allein mit Holzarbeiten beschäftigt, als sich der Unfall ereignete. Gegen 9 Uhr ging der Notruf ein – ein Familienmitglied hatte diesen abgesetzt, nachdem es zuvor vom Verletzten kontaktiert worden war.<BR \/><BR \/>Der Mann soll bei dem Unfall ein Schädeltrauma sowie weitere Verletzungen erlitten haben, vermutlich nach einem Sturz über einen steilen Hang, wie die italienische Tageszeitung „L'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte erreichten die Unfallstelle über eine nahegelegene Forststraße. Nach der Erstversorgung wurde der Mann per Winde geborgen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Trient geflogen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen der Bergrettungsdienst der Station Moena, die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst.