Pregliasco: „Ältere und Gebrechliche sollen weiterhin Maske tragen“

Ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Italien und auch in Südtirol in den vergangenen Wochen stetig gesunken, gibt es nun eine Trendumkehr: In Südtirol hat sich die 7-Tages-Inzidenz in den vergangenen 14 Tagen sogar verdoppelt. Auch im restlichen Staatsgebiet geht die Zahl der Neuinfektionen wieder nach oben, einen noch höheren Anstieg verzeichnen Österreich und Deutschland.Der Grund für diesen Anstieg mitten in einer Hitzewelle: Die Omikron-Variante BA.5, die nicht nur äußerst infektiös ist, ihr scheint auch die Hitze wenig anhaben zu können, wie dies in den vergangenen 2 Corona-Sommern stets der Fall war. Auch die Zahl der Re-Infektionen steigt wieder an, also Infektionen von Personen, die bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Auch die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen wegen Corona ist in Italien – zwar nur leicht aber doch – angestiegen.Aus all diesen Gründen mahnt der bekannte italienische Virologe Fabrizio Pregliasco, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung nicht auf die Maske verzichten sollte: „Ich weiß, dass wir uns seit zweieinhalb Jahren in einer Pandemie befinden und dass es schwierig ist, die Corona-Regeln strikt aufrechtzuerhalten“, so der Virologe im Interview mit „Cusano Italia TV“.Aufgrund der ansteigenden Zahl an Neuinfektionen sei es aber für ältere und gebrechliche Leute äußerst ratsam, wenn sie auch weiterhin nicht auf das Tragen einer Maske verzichten würden, so Pregliasco.Im Herbst und Winter rechne man mit einem weiteren Anstieg der Neuinfektionen, aber auch im heurigen Sommer könne man nicht so gelassen sein wie in den vergangenen Jahren. Pregliasco sagt, er habe aber die Hoffnung, die Situation besser in den Griff zu bekommen als in den vergangenen Monaten, da man jetzt im Vergleich die besseren Medikamente habe.