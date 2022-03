Preise: Anstiege seit Februar 2021 auf Höchstwert von plus 6,8 Prozent

Die entsprechenden Werte für den NIC ohne Tabakwaren stehen in diesem Monat bei: plus 1 Prozent und plus 6,9 Prozent. Der stärkste konjunkturelle Anstieg gegenüber dem Vormonat ergab sich im Februar bei der Abteilung Wohnung, Wasser, Energie und Brennstoffe (4,3 Prozent), es folgen das Verkehrs- und Transportwesen (1,8 Prozent), die Lebensmittel und alkoholfreien Getränke (1,3 Prozent), die Nachrichtenübermittlung (0,9 Prozent) und die Einrichtungsgegenstände und Haushaltsartikel (0,8 Prozent).Rückläufig gegenüber vergangenem Jänner ist einzig die Abteilung Gastgewerbe (minus 0,2 Prozent). Unverändert gegenüber dem Vormonat stehen die Abteilungen Bildung und Gesundheitswesen.Die stärkste tendenzielle Steigerung (das ist die Veränderung gegenüber demselben Monat des Vorjahres) ergab sich im Februar bei Wohnung, Wasser, Energie und Brennstoff (38,5 Prozent), gefolgt von den Abteilungen Verkehrs- und Transportwesen (8,2 Prozent), Lebensmittel und alkoholfreie Getränke (5,9 Prozent), Gastgewerbe (4,2 Prozent) und Einrichtungsgegenstände und Haushaltsartikel (3,6 Prozent).Rückläufig gegenüber Februar 2021 sind die Abteilungen Nachrichtenübermittlung (minus 3,4) und Bildung (minus 0,2 Prozent). Keine Abteilung steht unverändert gegenüber Februar 2021. Dies teilt das Presseamt der Gemeinde Bozen in einer Aussendung mit.