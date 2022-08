Preise im Juli erneut gestiegen: 25 Prozent für Wasser und Benzin

Die Zahlen: Die Inflationsrate in Italien betrug im Juli 7,9 Prozent. Vor allem die Preise für Wohnung, Wasser, Elektrizität und Treibstoffe sind gegenüber Juli 2021 um 24,7 Prozent angestiegen.Aber auch bei den Lebensmitteln und Getränken gab es erneut einen Anstieg: um ganze 10 Prozent gegenüber Juli 2021.Die Inflation in Südtirol liegt traditionell noch einmal deutlich über jener von Italien: Während die Inflationsrate in Italien im Juli bei 7,9 Prozent lag, lag sie in Südtirol sogar bei 9,5 Prozent.Viele Bürger in Südtirol tun sich aufgrund der explodierenden Inflation und der damit einhergehenden starken Preisanstiege schwer, über die Runden zu kommen. Vor allem viele Rentner, die nur die Mindestrente beziehen, haben immer größere Probleme. Mehr dazu lesen Sie hier.