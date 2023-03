Prettau: Alpinisten in unwegsames Gelände geraten

4 Bundesdeutsche und ein Bergführer aus Österreich hatten dort eine Skitour unternommen. Bei der Abfahrt kamen sie unterhalb der Schneespitze in unwegsames Gelände. Auf etwa 2200 bis 2300 Metern Meereshöhe kamen sie an einen Felsvorsprung, darunter ging es steil in die Tiefe.Der Bergführer reagierte besonnen und setzte einen Notruf ab. Das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 2 kam den Alpinisten zu Hilfe und flog sie im Schwebeflug ins Tal. Alle 5 blieben unverletzt.