Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde alarmiert. - Foto: © Pelikan 2

Ein Mann war auf dem Parkplatz vor dem Bergwerk in Prettau gerade mit Instandhaltungsarbeiten beschäftigt, als er gegen 17 Uhr plötzlich von einem Auto überfahren wurde. Der Autofahrer, ein Urlauber aus Italien, gab an, den Mann nicht gesehen zu haben.Das Weiße Kreuz Ahrntal und die Freiwillige Feuerwehr von Prettau eilten zur Unfallstelle. Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde alarmiert.Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus von Bozen geflogen. Der Zustand des Mannes gab wohl Anlass zur Sorge.Die Verkehrspolizei von Bruneck ermittelt den Unfallhergang.