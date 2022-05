Priester Alfons Habicher verstorben - 57 Jahre Seelsorger in Franzensfeste

Alfons Habicher. - Foto: © Martin Pezzei

Alfons Habicher wurde am 7. November 1932 in St. Valentin auf der Haide geboren und am 12. Mai 1957 in Brixen zum Priester geweiht. Anschließend war er ein Jahr lang Präfekt am Vinzentinum. Zwischen 1958 und 1964 wirkte er als Kooperator in Cortina d’Ampezzo.Im Jahr 1964 wurde er Pfarrer in Franzensfeste. Von 1971 bis 2008 übernahm er zugleich die Pfarrei in Mittewald. Im Jahr 2008 wurde Habicher von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden, war aber weiterhin bis 2021 in der Seelsorge in Franzensfeste und in Mittewald tätig. Im September 2021 wurde er von seinen Aufträgen als Seelsorger in Franzensfeste und Mittewald entpflichtet.In den vergangenen Monaten wohnte er weiterhin in Franzensfeste. Pfarrer Habicher engagierte sich in seinen Pfarrgemeinden auch im Vereinswesen, unter anderem leitete er die Theatergruppe und war Kassier sowie Schriftführer bei der Freiwilligen Feuerwehr.