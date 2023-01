Priester Alois Raffl gestorben

Alois Raffl wurde am 28. Februar 1934 in Stuls/Passeier geboren und am 15. März 1959 in Bozen/Gries zum Priester geweiht. Zwischen 1959 und 1965 wirkte er als Kooperator in Martell, Schlanders, Tschars und Latzfons.Im Jahr 1965 wurde Raffl Pfarrer in Durnholz, wo er bis 1970 wirkte. Von 1970 bis 1986 war er Pfarrer in Taufers im Münstertal und anschließend war er bis 2001 Pfarrer in Tall und Schweinsteg. Von 2001 bis 2007 wirkte Raffl als Seelsorger in Tall und von 2007 bis 2020 in Stuls. Seinen Lebensabend verbrachte Alois Raffl in St. Leonhard in Passeier.Der Trauergottesdienst findet am kommenden Mittwoch, 25. Jänner 2023, um 14.30 Uhr in Stuls statt.