Priester Alois Stofner gestorben

Alois Stofner wurde am 7. April 1930 in Reinswald geboren und am 29. Juni 1957 in Trient zum Priester geweiht. Zwischen 1957 und 1964 wirkte er als Kooperator in Mölten, Deutschnofen und Tramin.Im Jahr 1964 wurde Stofner Pfarrer in Rabenstein, wo er bis 1968 wirkte. Von 1968 bis 2006 war Stofner Pfarrer in Latsch. Im Jahr 2006 wurde er von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden. Seinen Lebensabend verbrachte er im Altersheim von Latsch.Der Trauergottesdienst findet am Montag, 17. Februar, um 14.00 Uhr in Latsch statt.

