Priester Anton Mittelberger gestorben

Anton Mittelberger wurde am 23. Jänner 1930 in Vöran geboren und am 18. März 1956 in Dorf Tirol zum Priester geweiht. Zwischen 1956 und 1962 wirkte er als Kooperator in Partschins und Kaltern. Im Jahr 1962 wurde Mittelberger Pfarrer in Martell, wo er bis 1969 wirkte. Von 1969 bis 1976 war er Pfarrer in Partschins und bis 2003 Pfarrer in Villanders. Im Jahr 2003 wurde Mittelberger von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden.Der Trauergottesdienst findet am kommenden Freitag, 21. Jänner 2022, um 14.30 Uhr in Vöran statt.

