Anton Stoll wurde am 5. Februar 1936 in Pichl\/Gsies geboren und am 29. Juni 1959 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1959 und 1974 wirkte er als Kooperator in Mühlwald, Nals, Toblach, Marling und Rodeneck. Im Jahr 1974 wurde Stoll Dekan und Pfarrer in Rodeneck, wo er 25 Jahre lang wirkte. <BR \/><BR \/>Von 1999 bis 2012 war Stoll Pfarrer in Reischach. Im Jahr 2012 wurde er von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden, wirkte aber weiterhin als Seelsorger in Reischach. Seinen Lebensabend verbrachte der Priester im Seniorenheim Freyenthurn in Mühlbach.<BR \/><BR \/>Den Trauergottesdienst für Anton Stoll feiert Bischof Ivo Muser am Samstag, 24. Oktober, um 10 Uhr in Pichl\/Gsies. Der Verstorbene wird am Mittwoch, 21. Oktober, im Vinzentinum in Brixen aufgebahrt. Seelenrosenkranz wird am Mittwoch, 21. Oktober, im Vinzentinum in Brixen sowie am Donnerstag, 22. Oktober, und Freitag, 23. Oktober, in Pichl gebetet.