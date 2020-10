Priester Ferdinand Großgasteiger gestorben

Die Beerdigung findet am Donnerstag, 22. Oktober, um 14.30 Uhr in seinem Heimatdorf Mühlwald statt.Ferdinand Großgasteiger wurde am 4. August 1934 in Mühlwald geboren und am 29. Juni 1960 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1960 und 1966 wirkte er als Kooperator in Sexten, Lüsen, Schluderns und Toblach. Von 1966 bis 1983 war er als Kurat in Aberstückl tätig.Im Jahre 1983 wurde er Pfarrer in Gossensaß, wo er bis 1997 wirkte. Zugleich war er von 1996 bis 1997 auch Pfarrer in Pflersch.Von 1997 bis 2010 wirkte Großgasteiger als Pfarrer in Terenten. Im Jahr 2010 wurde er von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden. Als Pfarrer in Ruhestand lebte er im Jesuheim in Girlan.

