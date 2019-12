Priester Georg Peer gestorben

Georg Peer wurde am 21. August 1932 in Penon geboren und am 23. März 1958 in Bozen/Gries zum Priester geweiht. Zwischen 1958 und 1965 wirkte er als Kooperator in Schlanders, Leifers, Meran und Salurn.





Von 1965 bis 1970 war er Kaplan in der Fürstenburg und anschließend wirkte er bis 1971 als Kooperator in Marling und als Studentenseelsorger in Meran. Im Jahr 1971 wurde Peer Dekan und Pfarrer in Naturns, wo er fünfunddreißig Jahre lang wirkte.Im Jahr 1990 übernahm Peer auch die Pfarrei in Tabland. Im Jahr 2006 wurde Peer von seinen Aufgaben als Dekan und Pfarrer entbunden.

