Priester Gianni Cosciotti gestorben

Der Priester Gianni Cosciotti ist am gestrigen Montag im Alter von 79 Jahren in Brixen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Er war lange Jahre Pfarrer in Lana und Meran. Der Sterbegottesdienst findet am Donnerstag, dem 3. Dezember, um 14 Uhr in der Kirche zum Hl. Geist in Meran statt.