Priester Herbert Haas gestorben

Er wirkte lange als Referent für Buchhaltung und Rechnungswesen am Bischöflichen Ordinariat in Bozen. Der Trauergottesdienst findet am kommenden Dienstag, dem 9. Februar, um 14.30 Uhr im Bozner Dom statt.Herbert Haas wurde am 30. April 1931 in Innsbruck geboren und am 7. April 1957 in Bozen/Gries zum Priester geweiht. Zwischen 1957 und 1961 wirkte er als Kooperator in Martell und in Lajen.Von 1961 bis 1964 war Haas Referent am Bischöflichen Ordinariat in Trient und von 1964 bis 2000 Referent für Buchhaltung und Rechnungswesen am Bischöflichen Ordinariat in Bozen. Im Jahr 2000 wurde Haas von seinem Auftrag als Referent entbunden. Er lebte im Jesuheim Girlan.

