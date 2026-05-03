<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Ignaz Eschgfäller wurde am 10. Februar 1935 in Meran geboren und am 19. März 1961 in Meran zum Priester geweiht. Zwischen 1961 und 1972 wirkte er als Kooperator in Tiers, Tisens, Margreid, Steinegg, Tramin und St. Jakob\/Bozen. Im Jahr 1972 wurde Eschgfäller Pfarrer in Tall, wo er 14 Jahre lang wirkte. Von 1984 bis 1986 war er zugleich Kurat in Schweinsteg.<BR \/><BR \/><BR \/>Von 1986 bis 2010 wirkte er als Pfarrer in Marling und seit 2002 zugleich in Tscherms. Im Jahr 2010 wurde Eschgfäller von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden, war aber weiterhin als Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Algund\/Marling tätig. Seinen Lebensabend verbrachte er im Altersheim von Mölten.<BR \/><BR \/><BR \/>Den Trauergottesdienst für Hochw. Eschgfäller feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Donnerstag, 7. Mai 2026, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von Hafling.