Priester Othmar Auer verstorben

Othmar Auer wurde am 24. Juni 1934 in Lana geboren und am 29. Juni 1960 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1960 und 1969 wirkte er als Kooperator in St. Johann in Ahrn, Trens, Buchenstein, Partschins und Marling. Von 1969 bis 1977 war er Kurat in Schweinsteg.Von 1977 bis 2009 wirkte Auer als Pfarrer in Oberau in der Erzdiözese München und Freising (Deutschland). Im Jahr 2009 wurde Auer von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden.