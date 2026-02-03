Walter Ausserhofer wurde am 30. März 1939 in Bozen geboren und am 29. Juni 1963 in St. Pauls\/Eppan zum Priester geweiht. Zwischen 1963 und 1991 wirkte er als Kooperator in Latsch, St. Ulrich, Brixen und Regina Pacis\/Bozen. Von 1990 bis 2005 war er diözesaner Referent für Sakramentenkatechese. <BR \/><BR \/>Von 1991 bis 2016 war Ausserhofer Pfarrer in Regina Pacis\/Bozen (in solidum) und zwischen 2002 und 2015 war er für die deutsche Seelsorge in der Bozner Pfarrei Christ König zuständig. Seit 2016 wirkte Ausserhofer als Seelsorger in Bozen in den Pfarreien Regina Pacis und St. Johannes Bosco.<BR \/><BR \/>Den Trauergottesdienst für Walter Ausserhofer feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Samstag, 7. Februar 2026, um 14 Uhr in der Regina-Pacis-Kirche in Bozen.