Primar-Ernennungen: Verfassungsgericht hinterlegt Urteil

Der Verfassungsgerichtshof in Rom hat am heutigen Dienstag das Urteil Nr. 139/22 hinterlegt, in dem er über die Frage der Verfassungsmäßigkeit bestimmter Landesgesetze zur Ernennung von Primaren entschieden hat.