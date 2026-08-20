Die Kinder des Paares, Archie (7) und Lilibet (5), sollen demnach schon im September in Großbritannien in die Schulen gehen, hieß es in den Berichten. König Charles sei von den Plänen vor kurzem informiert worden. Die Sprecher von Harry und Meghan gaben dazu keine Stellungnahmen ab. Allerdings bestätigte eine den beiden nahestehende Quelle die Berichte.<BR \/><BR \/>Laut dem „Telegraph“ werden Harry und Meghan in keiner königlichen Residenz wohnen. Ihr Status als nicht arbeitende Mitglieder des Königshauses soll sich nicht ändern. Die vierköpfige Familie soll nach Aussage des britischen Premiers Andy Burnham nach ihrer Rückkehr keinen staatlich finanzierten Personenschutz erhalten. Es handle sich um eine „private Angelegenheit“, sagte der Labour-Politiker auf Frage eines Journalisten. Burnham fügte hinzu: „Es ist eine Angelegenheit für Harry und für Meghan, und wir wünschen ihnen das Beste für die Schritte, die sie tun.“<BR \/><BR \/>Harry hatte in der Vergangenheit zu verstehen gegeben, dass ausreichender Schutz für seine Frau und Kinder für ihn oberste Priorität habe und mangelnde Vorkehrungen gemeinsamen Reisen ins Königreich zeitweise entgegengestanden hätten. Den rechtlichen Anspruch auf höchste Schutzvorkehrungen hatten er und Meghan durch die Lossagung von den Royals verwirkt, in der Frage gab es diverse juristische Scharmützel.<BR \/><BR \/>Das Paar lebt derzeit mit den beiden Kindern in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt zwar als zerrüttet. Im vergangenen Jahr hatte Harry aber den Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert. Während eines Besuchs im September 2025 traf Harry seinen Vater König Charles zum Tee im Londoner Clarence House, im Juli 2026 folgte ein Treffen des Monarchen und seiner Frau Camilla mit Harry, Meghan und deren beiden Kindern in der Privatresidenz des Königs in der englischen Grafschaft Gloucestershire.<h3>\r\n„Harry's coming home“<\/h3>Die britische Presse feierte die Rückkehr Harrys mit Schlagzeilen wie „Harry's coming home“ (Harry kommt nach Hause) und „Megxit Bombshell“ (Megxit-Hammer). Allerdings soll noch unklar sein, ob es um einen dauerhaften Umzug geht oder das Vorhaben zunächst nur auf einige Monate oder Jahre angelegt ist.<BR \/><BR \/>Interessieren wird auch, wie es für die beiden beruflich weitergehen dürfte. Laut dem „Telegraph“ möchte Meghan (45) das – angeblich florierende – Geschäft mit ihrer eigenen Lifestyle-Marke aus der neuen alten Heimat weiterbetreiben. Harry wiederum hätte künftig wieder mehr Zeit, um sich seinen Stiftungen und Events für wohltätige Zwecke zu widmen. Geld aus der Staatskasse soll das Paar den Berichten zufolge nicht bekommen, seine Anwesen im kalifornischen Montecito und in Portugal soll es vorerst behalten wollen.