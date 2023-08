Prissian: 3 Meter in die Tiefe gestürzt – schwer verletzt

Laut ersten Informationen soll sich der Unfall gegen 20.15 Uhr ereignet haben. Ein Mann stürzte in der Nähe der Feuerwehrhalle in Prissian aus bislang ungeklärter Ursache rund 3 Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer.Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Sanitäter des Weißen Kreuz Lana samt Notarzt versorgten den Verletzten an der Unfallstelle. Anschließend wurde er ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.