Private stellen Unterkunft für 40 Obdachlose zur Verfügung

In der Carduccistraße 19 in Bozen öffnen sich am 10. Dezember – am Welttag der Menschenrechte – die Türen für 40 obdachlose Menschen.

Sie können dort den Winter über nächtigen und sich waschen, wird in einer Pressemitteilung betont.



Ein Stock ist für Frauen und Familien reserviert und 2 Stöcke für Männer, davon einer für einheimische Obdachlose und einer für Migranten.

