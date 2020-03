Privater Raumfrachter „Dragon“ zur ISS gestartet

Der von dem Unternehmen SpaceX betriebene unbemannte Frachter sei in der Nacht zum Samstag mit rund 2000 Kilogramm Nachschub und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aufgebrochen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.Am Montag wird der Frachter an der ISS erwartet. Es soll der letzte Transport mit dem derzeitigen Modell des „Dragon“ sein, ab Herbst soll das Nachfolgemodell „Dragon 2“ eingesetzt werden.

dpa